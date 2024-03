F1 : Après le fiasco, Alpine promet du lourd

Hugo Chirossel

Comme attendu, le premier Grand Prix de la saison, le week-end dernier à Bahreïn, a tourné à la catastrophe pour Alpine. Derniers des qualifications, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé respectivement 17e et 18e lors de la course de dimanche. Malgré tout, Bruno Famin estime que son équipe remontera bientôt en milieu de grille et a annoncé l’arrivée de nouveaux ingénieurs à l’avenir.

Après avoir terminé sixième au classement constructeur en 2023, 2024 ne démarre pas de la meilleure des manières pour Alpine. Les doutes aperçus pendant les essais hivernaux se sont confirmés le week-end dernier à Bahreïn lors du premier Grand Prix de la saison.

«On devrait pouvoir réintégrer assez rapidement le milieu de grille»

De là à remettre totalement en question le concept de l’A524 ? « C'est encore trop tôt pour le dire. On peut aussi penser que l'A524 est toute neuve, ce n'est que la première course », estime Bruno Famin, dans un entretien accordé à L'Équipe . Le patron d’Alpine voit son équipe remonter bientôt en milieu de grille : « Le résultat n'est évidemment pas du tout conforme à nos attentes et il n'est pas question de rester en fond de grille en qualif'. On peut aussi se dire qu'on va trouver du potentiel sur cette voiture, plus facilement que d'autres. On devrait pouvoir réintégrer assez rapidement le milieu de grille. Ce n'est pas une voiture qui va nous amener dans le trio de tête, ça, on le savait depuis le départ, mais dans les mois, pardon les semaines qui viennent on devrait sérieusement remonter . »

«On va avoir des profils extrêmement intéressants qui vont arriver»