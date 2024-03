F1 : Verstappen écrase Ferrari, nouvelle démonstration en vue ?

Arnaud De Kanel

Comme la semaine passée à Bahreïn, Max Verstappen s'élancera en pole position ce samedi à Djeddah. Le triple champion du monde en titre a tout simplement écrasé la Q3 en réalisant le meilleur chrono de l'histoire du circuit de la corniche pour devancer de trois dixièmes la Ferrari de Charles Leclerc. Tout porte à croire qu'il est parti pour écraser ce Grand Prix d'Arabie saoudite.

Le départ du Grand Prix d'Arabie saoudite sera donné à 18h heure française ce samedi. Grandissime favori au début du week-end, Max Verstappen a confirmé son statut en réalisant un chrono retentissant qui lui a permis de signer une deuxième pole consécutive cette saison.

Verstappen encore trop fort pour les autres

Max Verstappen ne boxe pas dans la même catégorie que ses concurrents. Vendredi, il a devancé Charles Leclerc de trois dixièmes et s'est offert le meilleur temps de l'histoire du circuit de la corniche de Djeddah, preuve de sa domination écrasante. Deuxième l'an passé derrière Sergio Perez, le triple champion du monde est très bien parti pour remporter son deuxième Grand Prix d'Arabie saoudite, ce qui ferait de lui le pilote le plus victorieux de l'histoire sur cette course. « Je pense que la voiture était très bonne aujourd’hui. En qualifications, c’est fou à quel point on va vite ici, et j’étais très heureux de mon premier tour en Q3. C’était un peu comme le tour raté de 2021, mais en étant allé au bout ! J’étais très heureux, la voiture se comportait très bien. Comme on l’a vu dans le passé, il y a des courses folles ici et tout peut se passer. Les gens diront que c’est un arrêt et qu’on va facilement à l’arrivée, mais c’est un défi. Mais j’ai confiance en la voiture », confiait-il à la fin de la Q3 dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .



Le Néerlandais partira en pole pour la 34ème fois de sa carrière. Charles Leclerc et Sergio Perez complètent le podium de ces qualifications. Remplaçant de Carlos Sainz, Oliver Bearman ne s'élancera qu'en onzième position. Ferrari peut donc déjà perdre gros.

La grille à Djeddah

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Sergio Perez (Red Bull)

4- Fernando Alonso (Aston Martin)

5- Oscar Piastri (McLaren)

6- Lando Norris (McLaren)

7- George Russell (Mercedes)

8- Lewis Hamilton (Mercedes)

9- Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB)

10- Lance Stroll (Aston Martin)

11- Oliver Bearman (Ferrari)

12- Alex Albon (Williams)

13- Kevin Magnussen (Haas)

14- Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB)

15- Nico Hülkenberg (Haas)

16- Valtteri Bottas (Stake F1)

17- Esteban Ocon (Alpine)

18- Pierre Gasly (Alpine)

19- Logan Sargeant (Williams)

20- Guanyu Zhou (Stake F1)