F1 : Coup de tonerre, Verstappen lâche une bombe sur son avenir !

Le chaos règne actuellement chez Red Bull, car après le directeur Christian Horner, c’est désormais la légende Helmut Marko qui est sous la menace d’une suspension au sein de l’écurie autrichienne. Après avoir décroché la pole position en Arabie Saoudite ce vendredi, Max Verstappen a lâché une bombe en liant très clairement son avenir chez Red Bull à celui de Marko.

Coup de tonnerre chez Red Bull ! Quelques jours après avoir été blanchi suite à une enquête interne pour comportement inapproprié envers une employée (qui a depuis été suspendue), Christian Horner pourrait voir Helmut Marko être sous la menace d’une suspension. Figure emblématique de l’écurie autrichienne, le responsable des filiales jeunes de la firme est accusé d’avoir fait fuiter des informations auprès des médias dans l’affaire Horner.

Après Horner, Helmut Marko suspendu chez Red Bull ?

L’Autrichien a confirmé lui-même durant les qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite ce vendredi qu’il était l’objet d’une procédure disciplinaire interne chez Red Bull. Questionné par les médias sur sa situation au sein de la formation, Helmut Marko s’est montré plus qu’évasif : « C’est un dossier très complexe. Encore une fois, on veut la paix dans l’équipe. Ce championnat sera suffisamment difficile avec 24 Grand Prix et on doit se concentrer là-dessus. Je dirais que c’est difficile à juger, ou disons qu’en fin de compte, je déciderai moi-même de ce que je fais » .

« J'ai toujours dit qu'Helmut devait toujours être là pour moi »