F1 - GP d’Arabie Saoudite : Battu par Verstappen, Leclerc se lâche

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, les qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite ont rendu leur verdict. Et à l’instar de la semaine dernière à Bahreïn, Max Verstappen partira en pole position samedi devant Charles Leclerc. Le Monégasque, auteur d’un bon début de saison chez Ferrari, s’est lâché sur sa performance du jour à Djeddah.

Ferrari aura connu une journée particulière ce vendredi. En début d’après-midi, la Scuderia annonçait le forfait de Carlos Sainz pour l’intégralité du week-end en Arabie Saoudite. Malade, le pilote espagnol était opéré de l’appendicite, et cédait sa place à Oliver Bearman, censé partir en pole position de la course de Formule 2 ce samedi (14h25). Le pilote de 18 ans a terminé 11ème des qualifications à Djeddah, tandis que Charles Leclerc lui, a réédité sa performance de Bahreïn en terminant 2ème juste derrière l’inévitable Max Verstappen. Pourtant, cela n’était pas gagné pour le Monégasque, qui a obtenu cette position lors de son dernier tour de piste…

Hamilton - Mercedes : Il se lance un défi fou en F1 ! https://t.co/1gPvfeAN58 pic.twitter.com/ijlcktl205 — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

« Ça n’a pas très bien marché pour nous »

« Lors du premier tour en Q3, nous avons essayé de faire quelque chose de différent dans le tour de chauffe mais ça n’a pas très bien marché pour nous » , a d’ailleurs concédé Charles Leclerc dans des propos relayés par l’Auto Journal . « Pour mon second essai, j’ai tout mis ensemble et je pense que j’ai réellement maximisé le potentiel de la voiture. On a vraiment livré le meilleur de nous-mêmes dans ce tour mais cela n’était pas suffisant pour nous mettre en pole » .

« Nous espérons avoir une bonne surprise et pouvoir être en mesure de défier les Red Bull »