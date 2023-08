F1 : Ferrari dans le dur, Leclerc veut perturber Red Bull

Benjamin Labrousse

Tout comme l’intégralité de Ferrari, Charles Leclerc a réalisé une première partie de saison décevante. Pourtant, le pilote monégasque espère rapidement redresser la barre au sein de la Scuderia. Pour cela, Leclerc souhaite clairement que la Scuderia rattrape rapidement Mercedes et Aston Martin avant de s’attaquer à Red Bull.

2ème du championnat du monde la saison dernière, Charles Leclerc avait prouvé notamment lors du début de saison 2022, qu’il était tout à fait capable de mettre en danger Red Bull et Max Verstappen. Mais depuis le début de saison, la différence de rythme entre Ferrari et l’écurie autrichienne est flagrant.

« Combler l’écart avec Red Bull, c’est ce que nous essayons de faire »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Charles Leclerc a concédé que l’écart avec Red Bull était difficile à combler. « Combler l’écart avec Red Bull, c’est ce que nous essayons de faire. Nous travaillons pour ça mais les autres équipes aussi. Mais ils ont une très grande marge et ça va être difficile de les rattraper avant le changement de réglementation. Je pense simplement que c’est différent du passé. En qualifications, nous sommes beaucoup plus proches que par le passé. Donc nos F1 sont toutes potentiellement très bonnes. Normalement, nous voyons une équipe dominer à la fois en qualifications et en course, mais maintenant, pour une raison quelconque, les écarts sont beaucoup plus grands en course qu’en qualifications » .

« Nous allons devoir repousser McLaren et reprendre Mercedes »