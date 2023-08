F1 : Gasly lâche un tacle amusant à Leclerc

Thibault Morlain

Sur la piste, lors de chaque Grand Prix, Pierre Gasly et Charles Leclerc sont rivaux au volant de leur Alpine et Ferrari. Mais en dehors du paddock, le Français et le Monégasque sont de très bons amis. Ils étaient d’ailleurs dans une vidéo du Youtubeur Squeezie ce samedi. Ce qui a d’ailleurs donné lieu à d’amusantes séquences et notamment un tacle de Gasly à Leclerc.

A 25 ans, Charles Leclerc est l’un des pilotes les plus talentueux de sa génération. Il l’a d’ailleurs déjà montré à plusieurs reprises, lui qui totalise 5 victoires en Grand Prix depuis le début de sa carrière. En 2022, il avait même débuté la saison de F1 en trombe, au point de devenir l’un des prétendants au titre de champion du monde. Au final, Leclerc a terminé 2ème derrière Max Verstappen. Il faut dire que le Monégasque n’est pas forcément aidé par sa Ferrari et son écurie. En effet, la monoplace de Charles Leclerc fait souvent l’objet de défauts mécaniques tandis qu’à plusieurs reprises, les stratégies de la Scuderia ont plus desservi le pilote de 25 ans que l’inverse. De quoi valoir quelques moqueries de la part de Pierre Gasly.

F1 : Hamilton dans le dur, les coupables désignés https://t.co/8EIcSMlJm6 pic.twitter.com/ErkcDZxRWz — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

Gasly et les « stratégies » de Leclerc

Ce samedi, Charles Leclerc et Pierre Gasly étaient les invités d’une vidéo sur la chaine Youtube de Squeezie. Les deux amis participaient alors au concept du Qui est l’imposteur ? Et dès le début, le pilote Alpine n’a pas manqué de glisser un tacle, sur le ton de l’humour, à son ami monégasque. Ainsi, quand Charles Leclerc a expliqué avoir « sa stratégie » pour tenter de gagner le jeu, Pierre Gasly a répondu en rigolant : « Toi et les stratégies ». Ce qui a bien faire rire tout le monde. « Toi commences pas avec tes blagues s’il te plait », a d’ailleurs répondu, amusé, le pilote Ferrari.

« Pourquoi tu rappelles des trucs comme ça ? »