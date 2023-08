F1 : Crash pour Leclerc, il ne comprend pas

Benjamin Labrousse

Décevant à l’image de Ferrari cette saison, Charles Leclerc a connu quelques difficultés ce samedi lors des qualifications des Pays-Bas. Alors qu’il s’élancera depuis la 9ème place sur la grille dimanche, le pilote monégasque a perdu le contrôle de sa monoplace en Q3, provoquant un drapeau rouge. À ce sujet, Leclerc ne semble pas totalement comprendre son véhicule.

Cette saison, Ferrari se contente du minimum. Mis à part trois podiums obtenus par Charles Leclerc, la Scuderia se retrouve bien loin de ses attentes initiales. Alors que l’écurie dirigée par Frédéric Vasseur semble encore loin derrière le rythme de ses rivaux comme Mercedes ou Aston Martin, les 9ème et 6ème place de Charles Leclerc et de Carlos Sainz obtenues ce samedi ne rassurent pas.

«J’ai commis une erreur, mais au final, la Ferrari est difficile à piloter»

Victime d’une perte de contrôle de sa monoplace en Q3, Charles Leclerc a concédé que la SF-23 était très dure à manier. « C’est une voiture difficile à piloter, encore plus dans ces conditions. Il faut s’améliorer rapidement, et pour le moment c’est difficile de comprendre ce que fait la voiture. Il y a beaucoup de virages [à Zandvoort] et nous avons eu du mal dès le départ et nous n’avons pas trouver la solution. J’ai commis une erreur, mais au final, la Ferrari est difficile à piloter. C’est surprenant la charge [aéro] que nous avons, mais je pense que c’est le bon choix. C’est le meilleur choix avec ce que nous avons, et nous devrons faire un package qui s’adapte à ce type de piste. Ce sera une course difficile, il est difficile de dépasser ici » , affirme le Monégasque dans des propos relayés par F1Only .

