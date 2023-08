F1 : C’est confirmé, une révolution se prépare chez Ferrari

Benjamin Labrousse

Figurant parmi les plus grosses déceptions de cette saison, Ferrari espère réaliser une deuxième partie de saison davantage réussie. Mais alors que Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr semblent d’ores et déjà distancés au classement du championnat du monde, la Scuderia devrait rapidement se pencher sur la conception de la monoplace de 2024. Selon Enrico Cardile, la nouvelle voiture de l’écurie italienne sera très différente.

Cette saison, Ferrari n’aura connu que quelques podiums. Pour le moment, seul Charles Leclerc aura réussi à obtenir la 3ème place en Azerbaïdjan et en Belgique, ainsi que la 2ème place en Autriche. Mais que ce soit au niveau de la gestion de course ou encore de la monoplace, l’écurie italienne doit se renouveler.

«Il s'agit de concevoir un bon produit qui permettra d'atteindre les objectifs»

Directeur de la section « châssis » de Ferrari, Enrico Cardile a dévoilé quelques informations de taille pour la prochaine voiture de la Scuderia . « Pour nous, ce que nous avons mal fait avec la voiture ainsi que ses faiblesses sont on ne peut plus clair. C'est clair, il ne s'agit pas de comprendre ce que nous devrions faire. Maintenant, pour le futur, il s'agit de concevoir un bon produit qui permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous ne sommes pas dans une impasse. Ce que nous devons faire, c'est passer à l'acte, trouver ce qu'il faut pour la voiture, la bonne architecture pour atteindre les objectifs » , déclare ce dernier dans des propos relayés par Motorsport.com.

«Ce sera une toute nouvelle voiture»