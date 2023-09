F1 : La mise au point de Leclerc sur son avenir

Arnaud De Kanel

Ces derniers temps, Charles Leclerc ne cache pas son agacement à propos de Ferrari, ce qui alimente forcément les rumeurs pour un pilote qui sera en fin de contrat en 2024. Mais le Monégasque est très clair lorsqu'il s'agit d'évoquer la suite. Il ne se voit pas ailleurs qu'avec La Scuderia.

Charles Leclerc est au cœur des rumeurs maintenant que Lewis Hamilton a prolongé son contrat avec Mercedes. L'avenir du pilote chez Ferrari demeure incertain puisqu'il n'a pas encore signé de nouveau bail. Mais sa volonté de poursuivre encore longtemps avec Ferrari reste intacte.

«J’aimerais rester»

Le vice-champion du monde 2022 rêve tout simplement de remporter le titre avec La Scuderia . « J’ai toujours aimé Ferrari et j’aimerais rester. J’ai toujours dit très clairement que mon objectif était d’essayer d’être champion du monde, mais d’abord avec Ferrari. Je sais à quel point c’est difficile. Nous ne sommes pas dans la situation la plus facile. Il y a un grand écart à combler pour arriver au niveau de Red Bull mais Ferrari m’a aidé avant d’entrer en F1, a cru en moi et m’a mis dans un baquet Ferrari très tôt, et c’est toujours une équipe que j’ai adorée. Ma priorité est de gagner avec Ferrari et je ne m’inquiète pas de savoir si je n’y parviendrai pas ou quoi que ce soit. Nous devons juste travailler sur l’équipe et essayer de l’améliorer autant que possible, et j’espère pouvoir y parvenir un jour », a déclaré Charles Leclerc à la BBC Sport à Monza. Sa prolongation n'est pas d'actualité car il estime que Ferrari a mieux à faire en ce moment.

«Je ne pense pas que la priorité de Ferrari soit de me signer pour le moment»