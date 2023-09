F1 : Le feuilleton est terminé pour Hamilton

Arnaud De Kanel

Après de longs mois de discussions, l'avenir de Lewis Hamilton est enfin clarifié. Cette fois-ci, le pilote britannique a bel et bien prolongé son contrat avec Mercedes, ce qui met officiellement fin au feuilleton lié à la suite de sa carrière.

Mercedes et Lewis Hamilton sont enfin parvenus à trouver un accord. Cela aura duré plusieurs mois à cause des exigences du pilote mais l'essentiel est assuré pour l'écurie allemande qui a prolongé le Britannique deux saisons supplémentaires. Mercedes va donc pouvoir continuer à travailler l'esprit libre et préparer au mieux la saison à venir, sans crainte de perdre le septuple champion du monde.

Hamilton prolonge chez Mercedes

Les Flèches d'Argent en ont d'ailleurs profité pour prolonger George Russell dans le même temps. « L'équipe est ravie d'annoncer que Lewis Hamilton et George Russell continueront de diriger son équipage pour les deux prochaines saisons. Le duo est formé depuis le début de la saison 2022 et chaque pilote entretient des relations de longue date avec l’équipe », peut-on lire dans le communiqué ode l'écurie allemande. Lewis Hamilton s'était également empressé de réagir à la suite de cette annonce.

«Notre histoire n'est pas terminée»