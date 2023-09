F1 : Mercedes boucle une signature, il déballe tout

Arnaud De Kanel

Mercedes a enfin clarifié l'avenir de ses pilotes. La semaine passée, l'écurie allemande a annoncé les prolongations de Lewis Hamilton et de George Russell. Tout comme le septuple champion du monde, Russell est heureux de continuer l'aventure, lui qui n'avait en tête que de prolonger.

Les rumeurs ont pris fin. Lewis Hamilton a enfin prolongé son contrat avec Mercedes. Et dans le même temps, son coéquipier, George Russell, a fait de même. « L'équipe est ravie d'annoncer que Lewis Hamilton et George Russell continueront de diriger son équipage pour les deux prochaines saisons. Le duo est formé depuis le début de la saison 2022 et chaque pilote entretient des relations de longue date avec l’équipe », pouvait-on lire dans le communiqué de la firme allemande. Le pilote de 25 ans reconnait que les négociations se sont très bien déroulées.

«Je ne pense pas qu’il ait fallu plus de deux heures de conversations»

« Pour ma prolongation, c’était un processus très rapide. Rien à voir avec Lewis je crois ! Je ne pense pas qu’il ait fallu plus de deux heures de conversations, juste une soirée avant le dîner. De toute façon, cela n’a jamais fait de doute, nous étions en quelques sortes mariés, et donc jamais vraiment été une préoccupation pour moi. Je fais partie de cette équipe depuis l’âge de 17 ans, à l’époque où j’étais pilote de Formule 3. Toto a été très clair : ’Gagne la F3, tu vas en F2. Gagne en F2, tu vas en F1. Fais du bon travail avec Williams et tu seras dans une Mercedes’. Et si vous êtes dans une Mercedes, vous avez fait du bon travail donc pour tenter de remporter des championnats ensuite », a avoué George Russell dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le Britannique est également très heureux de continuer avec Lewis Hamilton.

«Très fier de continuer avec l’équipe»