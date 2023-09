F1 : Ferrari est choqué par Verstappen

Jean de Teyssière

Le week-end dernier, lors du Grand Prix d'Italie, la pole position décrochée par Ferrari et Carlos Sainz n'a pas suffi à l'écurie italienne pour remporter cette course à domicile. Pourtant, le plan était quasiment parfait. Toutefois, Max Verstappen a une fois de plus réussi à s'extirper du piège qu'on lui avait tendu, au grand dam de Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, qui a tenu des propos très élogieux envers le pilote néerlandais.

Lors du quatorzième Grand Prix de la saison à Monza, en Italie, Max Verstappen a remporté sa douzième course de la saison, mais surtout sa dixième consécutive, record dans l'histoire de la Formule 1. Ferrari, pourtant bien classé, n'a pas réussi à mettre des bâtons dans les roues du Néerlandais, au grand désarroi de Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie italienne...

Le piège de Ferrari sur Verstappen a échoué

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari est revenu sur le Grand prix d'Italie, au cours duquel Carlos Sainz a terminé sur la troisième marche du podium et Charles Leclerc quatrième : « Après un week-end comme celui-ci, on peut dire que nous ne sommes pas si loin. Pour être en tête, il s’agit peut-être de trouver un ou deux dixièmes en termes de rythme au cours du week-end, pas beaucoup plus. Mais c’est comme ça, ils (Red Bull) sont toujours devant et ils ne font pas d’erreurs le plus souvent. Au moins ce week-end à Monza, je m’attendais à ce que Max puisse commettre quelques erreurs – en le mettant sous pression, en le poussant davantage à lutter… mais cela n’a pas été le cas du tout, encore une fois. »

F1 : «L’un des plus grands de tous les temps», il s’enflamme pour Verstappen https://t.co/TxJJDUUoID pic.twitter.com/QaeeHuoRv8 — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

« Sur les deux dernières années, Verstappen n'a pas fait une seule erreur »