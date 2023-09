F1 : L’hommage vibrant de Gasly à Red Bull

Arnaud De Kanel

Passé chez Red Bull dans le passé, Pierre Gasly connait parfaitement le fonctionnement de l'écurie autrichienne qui écrase tout sur son passage cette saison. Selon lui, cette domination est parfaitement logique car c'est une équipe formidablement organisée et qui possèdent des éléments de qualité.

Max Verstappen est en feu cette saison. Le double champion du monde en titre compte désormais douze victoires cette saison, tandis que Sergio Perez a remporté les deux autres Grands Prix. Red Bull n'a donc pas perdu une course et cette domination écœure le paddock. Pierre Gasly se montre beaucoup moins envieux que ses homologues et la juge justifiée tant l'écurie autrichienne travaille bien.

«Tout fonctionne au mieux exactement au même moment»

Le pilote Alpine a couvert d'éloges l'une de ses anciennes écuries. « À un moment donné, c’est lorsque vous mettez tous les bons ingrédients ensemble que vous obtenez une bonne situation. Essayer de faire une bonne pizza avec des tomates pourries, ça ne marche pas. Ils ont une bonne base, ils ont une bonne voiture, ils ont un excellent pilote, il est le centre d’intérêt de l’équipe, c’est juste que tout fonctionne au mieux exactement au même moment, ce qui a abouti à une telle domination », a confié Pierre Gasly dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il pense que la domination de Max Verstappen ne serait pas possible sans le travail exceptionnel de Red Bull qui excelle dans tous les domaines.

«Ils sont au top de leur forme et rien ne semble vraiment les déstabiliser»