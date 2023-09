F1 : Verstappen écrase tout, Red Bull explique pourquoi

Jean de Teyssière

La saison 2023 de Red Bull pourrait bien être historique. Seuls au monde, les membres de l'écurie Red Bull partent gagnant depuis le premier Grand Prix de la saison, à Bahrein. Depuis, Sergio Pérez a remporté deux courses et Max Verstappen en a remporté douze, dont dix consécutivement depuis le week-end dernier et son sacre à Monza. Face à cette incroyable série, inédite dans l'histoire de la Formule 1, Christian Horner, le directeur de Red Bull, a tenté d'y trouver une réponse.

On l'oublie, Max Verstappen étant en première ligne concernant les records, mais Red Bull est également en train de marquer sérieusement l'histoire de la Formule 1. L'écurie autrichienne a pour le moment réalisé un sans-faute, puisqu'elle a remporté toutes les courses depuis le début de la saison. A huit courses de la fin, Red Bull peut-il réussir l'impensable ?

« Avoir tout remporté jusqu’à présent, nous n’aurions jamais pu l'imaginer »

Christian Horner n'en revient toujours pas d'avoir réussi à remporter quatorze Grands Prix consécutifs, comme il l'a déclaré dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Avoir remporté 14 courses sur 14 jusqu’à présent, quitter la saison européenne invaincu, c’est quelque chose que l’équipe, que nous tous n’aurions jamais pu imaginer. Gagner un Grand Prix est déjà assez difficile, mais pour en gagner 14 d’affilée, ou 24 sur les 25 derniers, cela nécessite que chaque membre de l’équipe fasse sa part, et nous courons contre des adversaires de taille. »

« La réussite la plus remarquable cette année est que nous n’avons pas fauté »