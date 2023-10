F1 : «Intouchable», il se fait humilier par Verstappen !

Pierrick Levallet

Si Max Verstappen domine totalement la F1, les choses ne se déroulent pas aussi bien pour Sergio Pérez chez Red Bull. Contraint à l'abandon au Japon, le Mexicain éprouve de grandes difficultés au sein de l'écurie autrichienne. Pour Damon Hill, le pilote de 33 ans est tout simplement en train de se faire humilier par le double champion du monde.

Depuis le début de saison, Max Verstappen domine la F1 d’une main de maître. Leader incontesté du championnat des pilotes, le Néerlandais file tout droit vers une troisième couronne. En revanche, les choses ne se passent pas aussi bien pour Sergio Pérez chez Red Bull. Le Mexicain fait face à de grosses difficultés au sein de l’écurie autrichienne, et le Grand Prix du Japon en a été une nouvelle illustration. Avant d’abandonner, le pilote de 33 ans était très loin du rythme affiché par Max Verstappen. Pour Damon Hill, Sergio Pérez est tout simplement en train de se faire humilier par son coéquipier chez Red Bull.

F1 : C’est la fin pour Max Verstappen ! https://t.co/wyFbAjjB1f pic.twitter.com/B8wWoYI0yv — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

«Aucun autre équipier ne subit une telle humiliation»

« Quelque chose s’est mal passé pour Sergio au Japon. Il était lent tout le week-end. C’est encore presque une seconde dans la vue. Aucun autre équipier ne subit une telle humiliation sur la grille. Et en course il a eu des ennuis dès le premier virage. Je pense qu’un peu de frustration s’est installée et la situation a empiré. L’attaque sur Magnussen était vraiment désespérée et il était peut-être un peu ennuyé d’être là où il était » a ainsi confié l’ancien pilote de Williams dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Max est presque intouchable»