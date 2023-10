F1 : Adidas prépare une grande surprise

Arnaud De Kanel

L'écurie AlphaTauri va faire peau neuve en interne la saison prochaine avec l'arrive de Laurent Mekies mais il se pourrait bien qu'elle change également d'apparence. La rumeur enfle ces derniers jours au sujet d'un possible changement nom de l'écurie détenue par Red Bull. Hugo Boss mais surtout Adidas seraient dans la discussion.

AlphaTauri va connaitre plusieurs changements radicaux l'an prochain. Malgré des résultats en dents de scie, Red Bull ne veut pas laisser tomber sa seconde écurie et le groupe autrichien a donc décidé d'évincer Franz Tost pour placer Laurent Mekies à la tête de cette équipe. Un changement plus qu'important donc pour AlphaTauri qui sera gérée, sur le plan sportif, par le Français et ses équipes. Un autre changement majeur serait également dans les tuyaux et il concerne le naming de l'écurie.

AlphaTauri conserve son duo de pilotes

Une chose est sûre chez AlphaTauri, c'est qu'elle a misé sur la stabilité pour l'an prochain. Malgré l'éclosion de Liam Lawson, Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo conservent leur baquet pour 2024. « Je suis enchanté d'annoncer que je vais rester à la Scuderia AlphaTauri pour la saison 2024 de Formule 1. Je suis enthousiaste à l'idée de continuer à me battre et à collaborer avec l'équipe et Daniel. Bien sûr, je vais travailler aussi dur que possible pour le reste de la saison et au-delà, afin de progresser en tant que pilote. Je sus reconnaissant envers Red Bull et Honda, qui continuent de me soutenir et de croire en moi, et je suis très heureux et reconnaissant de continuer ce partenariat », reconnait le Japonais. Et comme si l'actualité de l'équipe n'était pas assez surchargée dernièrement, il serait désormais question d'un rebranding.

Adidas en passe de remplacer AlphaTauri ?