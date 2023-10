F1 : Verstappen soigne les plaies de Red Bull

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix des Etats-Unis disputé à Austin en 2022 était placé sous le signe de l'émotion pour Red Bull. Juste avant la séance de qualifications, l'écurie autrichienne apprenait en effet le décès de son fondateur Dietrich Mateschitz. Le lendemain, alors que son équipe était meurtrie, Max Verstappen avait donné du baume au cœur en remportant la course et en offrant le titre constructeurs.

Il y a bientôt un an jour pour jour, Dietrich Mateschitz nous quittait des suites d'une longue maladie à l'âge de 78 ans. Une nouvelle qui avait forcément attristé Red Bull, l'écurie qu'il détenait, lui le fondateur de la célèbre marque de boisson énergisante autrichienne. Alors, Max Verstappen s'était promis de lui rendre le meilleur hommage possible à Austin. « Cela a été une nouvelle très difficile pour tout le monde. Il a bien sûr été quelqu'un de fondamental pour Red Bull mais pour le sport, et spécialement pour moi ; tout ce qu'il a fait pour ma carrière et ma vie en général. Il était toujours très gentil et a pris soin de moi. Je me souviendrai toujours de la dernière visite que je lui ai rendue, il y a un mois ou à peu près. C'était alors très spécial et ça l'est plus encore aujourd'hui. Il a cru en moi alors que j'étais très jeune. Sans lui, je ne serait pas là aujourd'hui. C'est un jour incroyablement difficile », témoignait Max Verstappen. Le lendemain, il avait déroulé malgré une grosse frayeur.

Victoire et titre constructeurs, l'incroyable hommage de Verstappen

Troisième sur la grille, Max Verstappen avait immédiatement dépassé le poleman Carlos Sainz à la faveur d'un meilleur envol. Arrêté au stand pendant onze seconde suite à un incident avec le pistolet pneumatique sur la roue avant-gauche de sa monoplace, le Néerlandais a bien failli tout perdre. Mais suite à l'accident de Valtteri Bottas et à l'intervention de la voiture de sécurité, Verstappen avait pu reprendre les commandes de la course sans ne plus jamais les lâcher. Une 13ème victoire pour lui en 2022, record de Michael Schumacher et Sebastien Vettel égalé, synonyme également de titre constructeurs pour Red Bull. Le meilleur hommage possible au regretté Dietrich Mateschitz.



Red Bull's Max Verstappen pays tribute to Dietrich Mateschitz. pic.twitter.com/ck9aKuWSKF — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) October 22, 2022

«Didi aurait été fier»