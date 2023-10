F1 : La lutte continue chez Ferrari !

Arnaud De Kanel

C'est un duel qui déchire Ferrari. Charles Leclerc et Carlos Sainz, les deux pilotes de La Scuderia, se livrent une bataille à distance pour asseoir leur domination dans l'écurie. Pour le moment, l'Espagnol domine les débats mais la saison est encore loin d'être terminée. Leclerc a encore une belle carte à jouer pour sauver son statut de leader.

Ferrari est la seule écurie du haut du panier qui possède deux pilotes au même niveau, ou presque, cette saison. Chez Red Bull, Max Verstappen domine largement Sergio Perez, Lewis Hamilton possède une avance confortable sur George Russell chez Mercedes tandis que Fernando Alonso écrase Lance Stroll chez Aston Martin. Carlos Sainz et Charles Leclerc n'arrivent pas à se départager pour le moment.

L'écart se resserre entre Leclerc et Sainz

Auteur de la pole à Monza et vainqueur du seul Grand Prix de la saison à Singapour, Carlos Sainz a marqué les esprits des Tifosi . A l'inverse, Charles Leclerc ne réalise pas de tels coups d'éclats mais il fait preuve de plus de régularité. Et au Qatar, le Monégasque a profité de la malchance de son coéquipier pour revenir dans la lutte pour la cinquième place du championnat du monde. Victime d'une fuite de carburant, Sainz n'avait pas pu prendre le départ à Losail. Cela a une forte incidence car Leclerc est revenu à 8 petits points de lui alors qu'il reste encore cinq Grands Prix à courir. Malgré tout, les deux pilotes ne semblent pas prêter attention à leur cas personnel et réfléchissent plutôt dans l'intérêt de l'équipe.

«Nous avons perdu beaucoup de points et d’opportunités»