F1 - Alpine : Il devait remplacer Alonso, son ascension est fulgurante

Arnaud De Kanel

Annoncé, sans le savoir, comme le remplaçant de Fernando Alonso chez Alpine, Oscar Piastri s'est finalement engagé en faveur de McLaren. Le pilote australien n'était pas en réussite au début de la saison mais depuis quelques temps, il enchaine les prestations de haut niveau. Une ascension tout simplement fulgurante qui doit donner des regrets à Alpine.

Encore membre de l'Academy Alpine la saison dernière, Oscar Piastri a fait ses grands débuts en F1 cette saison. C'est lui qui avait été choisi en priorité pour remplacer Fernando Alonso. Alpine avait d'ailleurs communiqué à ce sujet suite à l'annonce surprise de l'Espagnol. Visiblement pas au courant, Piastri avait fait part de son étonnement sur les réseaux sociaux. La honte pour Alpine qui a perdu l'un des plus grands talents du moment puisqu'après un long bras de fer juridique, Piastri s'est engagé avec McLaren. Et pour sa première saison, l'Australien fait fort.



Une victoire et deux podiums

En 17 Grands Prix, Oscar Piastri est déjà monté sur le podium à deux reprises. L'Australien s'est même offert le luxe de remporter la course sprint au Qatar, le tout en résistant à un Max Verstappen menaçant derrière lui. Neuvième au classement pilote, il compte 83 à lui seul tandis que Pierre Gasly (46) et Esteban Ocon (44) en totalisent 90 à eux deux. Piastri est un phénomène, et tout le monde l'a bien compris.

«Piastri est la nouvelle exception qui confirme la règle»