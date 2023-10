F1 : Un record inévitable pour Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Vainqueur à Austin de son quinzième Grand Prix de la saison, Max Verstappen vise au Mexique son seizième succès en 2023. Ainsi, le triple champion du monde peut battre le record de victoires sur une saison qu'il vient tout juste d'égaler sur le Circuit des Amériques. Et au vu de sa réussite sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, ça ne devrait pas être trop compliqué.

Dix-neuvième Grand Prix de la saison et 16ème victoire pour Max Verstappen ? Le chiffre est impressionnant et il constituerait un record car pour le moment, le Néerlandais a élevé la marque à 15 succès la saison passée. Au Mexique, il est en passe d'effacer sa propre marque et de continuer sur les bases de sa saison légendaire.



Verstappen, le Mexique lui va bien

Max Verstappen ne devrait pas avoir trop de mal à battre ce record pour la simple et bonne raison qu'il apprécie particulièrement ce circuit. C'est simple : personne n'a gagné plus de fois que lui au Mexique. Il devance, entre autres, Alain Prost et Lewis Hamilton avec leurs deux succès. « C’est génial d’aller au Mexique. L’équipe a une grande histoire là-bas, avec une victoire et un double podium ces deux dernières années. C’est bien sûr la course à domicile de Checo, donc ce sera important pour nous. L’ambiance est toujours incroyable dans le Foro Sol », note le triple champion du monde dans des propos relayés par Nextgen-Auto .



Alors, Max Verstappen va-t-il battre son propre record ? Pour le savoir, rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec les deux premières séances d'essais libres à suivre sur Canal+ Sport , de 20h30 à 21h30 puis de 00h00 à 01h00, avant de la troisième et dernière samedi sur la même chaine à partir de 19h30. Les choses sérieuses débuteront à 00h00 avec les qualifications. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 21h00 sur Canal+ Sport 360 . En course, les pilotes devront couvrir un peu plus de 305km, soit 71 tours de 4,304km et 17 virages.

Le programme complet au Mexique