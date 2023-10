Schumacher chez Alpine, ça prend forme !

Arnaud De Kanel

Actuellement pilote de réserve chez Mercedes après son éviction de chez Haas la saison passée, Mick Schumacher va peut être retrouver un volant pour 2024. Ça ne sera pas en Formule 1 mais bien en Endurance. En effet, Alpine lui a fait passer un test qui s'est avéré concluant, preuve que l'intérêt est concret.

Le retour à la compétition de Mick Schumacher se précise ! Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l'intérêt d'Alpine pour le pilote allemand ne s'est pas encore matérialisé par une offre mais par un essai. En effet, l'écurie tricolore veut en faire son pilote en Endurance. La semaine passée, Schumacher a donc testé le nouveau prototype d’Alpine pour le championnat du monde d’endurance à Jerez. Et Bruno Famin a révélé que cet essai s'était bien déroulé.

«Ça s’est bien passé»

Présent à Austin la semaine dernière, Bruno Famin a fait le point sur le dossier Mick Schumacher. « Ça s’est bien passé. Mais il ne s’agissait pas de vitesse pure, mais d’apprendre à se connaître, et pour lui de connaître ce genre de voiture et l’équipe », a déclaré le directeur par intérim d'Alpine. Pour le moment, l'écurie française n'est pas tombée d'accord avec Mercedes pour que Schumacher puisse continuer ses activités en Formule 1 avec les Flèches d'Argent .

Pas d'accord avec Mercedes, Ocon a parlé à Schumacher