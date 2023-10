F1 : Il dévoile la condition pour vaincre Red Bull et Verstappen !

Benjamin Labrousse

Une fois de plus, Red Bull et Max Verstappen se sont imposés en Formule 1 avec une victoire acquise pour le Néerlandais lors du Grand Prix du Mexique. Vainqueur à la fois du championnat du monde avec Verstappen, mais aussi du championnat des constructeurs, l’écurie autrichienne semble intouchable. Pourtant, Giancarlo Minardi estime qu’un cas de figure pourrait faire chuter Red Bull.

Qui arrivera à stopper Red Bull et Max Verstappen ? Sauf défaillance (comme cela avait été le cas lors du Grand Prix de Singapour) l’écurie autrichienne a tout simplement été inarrêtable cette saison. Sur 19 courses disputées, Red Bull en a remporté 18, avec 16 victoires pour Max Verstappen. Déjà champion du monde, le Néerlandais ne semble plus posséder le moindre rival sur le circuit actuel. Fondateur de l’ancienne écurie Minardi, Giancarlo Minardi estime qu’il y a actuellement trop d’écart entre Red Bull et les autres.

« Verstappen conduit avec un calme extrême »

« Nous sommes confrontés à deux galaxies : celle de Red Bull et celle des autres qui se battent pour prendre les places d’honneur » , déclare ainsi l’Italien dans des propos relayés par ActuF1 . « Verstappen conduit avec un calme extrême, enquillant tous les tours dans le même dixième de seconde. Le tour le plus rapide lui a échappé seulement parce que Red Bull ne s’attendait pas au dernier rush de Lewis Hamilton, auteur d’une excellente deuxième place. Un grand applaudissement va à McLaren. Ils sont probablement la seule équipe qui, en ce moment, peut approcher Red Bull en termes de performances » .

« La seule solution est peut-être que Adrian Newey choisisse de raccrocher »