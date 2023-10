F1 : Verstappen écrit encore l’histoire, il s'incline

Hugo Chirossel

Déjà sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive, Max Verstappen a décroché dimanche sa 16e victoire de la saison lors du Grand Prix du Mexique. Un succès qui lui permet d’atteindre les 51 victoires en Formule 1 et ainsi d’égaler Alain Prost. Ce dernier a réagi après avoir été égalé par le Néerlandais.

Pour la 16e fois cette saison, Max Verstappen est sorti vainqueur. Le triple champion du monde en titre n’a jamais été réellement inquiété lors du Grand Prix du Mexique dimanche. Le pilote Red Bull a maîtrisé les débats pour s’imposer devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc. S’il partait de la troisième position sur la grille de départ, Max Verstappen s’est rapidement placé aux avant-postes et a dominé la course du début à la fin.

F1 : Coup dur pour Red Bull, il s'excuse https://t.co/xqMvruq6DH pic.twitter.com/BJWsB95WWF — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Max Verstappen égale Alain Prost

Avec cette victoire, Max Verstappen en totalise donc 16 sur 19 Grand Prix disputés cette saison. Il a ainsi dépassé la marque qu’il avait établie l’année dernière, avec 15 sur l’ensemble de la saison. C’est la 51e fois que le Néerlandais s’impose en Formule 1, ce qui lui permet de rejoindre un cercle très fermé et d’égaler Alain Prost. Ce dernier a réagi à cet événement auprès de L'Équipe et voit Max Verstappen remporter un quatrième titre de champion du monde à l’avenir.

«Max aura très vite son quatrième titre»