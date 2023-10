F1 : Nouveau venu chez Red Bull, il promet du lourd

Jean de Teyssière

Le bilan arrive tout doucement pour toutes les écuries de Formule 1. Pour Red Bull, le bilan risque d'être parfait, malgré le léger faux pas à Singapour, au cours duquel Ferrari et Carlos Sainz sont sortis gagnants. Pour l'heure, Red Bull a tout gagné et compte bien réaliser pareille performance l'année prochaine. Mais la grande échéance pour l'écurie autrichienne reste 2026, puisqu'elle deviendra motoriste grâce au soutien de Ford.

Après plusieurs années d'absence, Ford fait son grand retour en Formule 1 en tant que motoriste. La marque américaine soutiendra Red Bull dès 2026 et compte bien aider l'écurie autrichienne à passer à nouveau cap. Et pour le moment, la cohabitation se passe très bien.

«Max a été extraordinaire cette année»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing fait le point sur la saison écoulée et sur celle qui arrive : « Tout le monde fait son travail et chacun sait quel est son rôle. C’est l’équipe technique la plus forte que nous ayons jamais eue. Nous avons beaucoup de force et de profondeur, nos opérations ont été solides et nos pilotes ont fait un travail extraordinaire. Max a été extraordinaire cette année. C’est une combinaison de tous ces facteurs. Je pense que nous devons continuer à faire ce que nous faisons. Nous ne pouvons jamais nous reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer à pousser et à aller de l’avant. Nous devons continuer à placer la barre plus haut dans tous les domaines. On ne peut jamais se contenter de ce qui est suffisant. »

«Ford ? C'est la bonne chose à faire d'un point de vue stratégique»