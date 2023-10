F1 : L’incroyable décision de Red Bull avec Verstappen

Arnaud De Kanel

Vainqueur au Mexique de son seizième Grand Prix de la saison, Max Verstappen est encore un peu plus rentré dans l’histoire de sa discipline mais il n’a pas connu le week-end des plus reposants. Pour assurer sa sécurité, Red Bull avait décidé d’engager des gardes du corps et le triple champion du monde se faisait également escorter pour se rendre sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Hallucinant.

La rivalité entre Sergio Perez et Max Verstappen chez Red Bull a forcé l'écurie autrichienne à protéger le Néerlandais au Mexique. Sur les terres de Perez, les dirigeants se doutaient que l'accueil réservé à Verstappen serait hostile et ils ont préféré prendre toutes les précautions possibles.



F1 : Une star flambe après son retour, Red Bull jubile https://t.co/EbGrOrsacn pic.twitter.com/A8lr2ZWxdd — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Des gardes du corps pour Verstappen

Ainsi, deux gardes du corps étaient en charge de la sécurité de Max Verstappen durant l'intégralité du week-end de course au Mexique. « Max ne veut pas vraiment ça et est détendu. Mais nous avons une responsabilité envers lui. Nous voulons donc simplement être prudents », reconnaissait Helmut Marko. Le triple champion du monde a même bénéficié d'une escorte policière pour se rendre sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. La menace d'une attaque sur sa personne était donc prise très au sérieux.

«Nous n’avons aucune inquiétude»