F1 : Titré, Verstappen annonce déjà du lourd

Max Verstappen était un ton au-dessus de ses adversaires cette saison. Le pilote Red Bull a remporté, ce dimanche, le 9ème Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Après cette saison quasi-parfaite, le Néerlandais a évoqué son émotion et se projette déjà sur la prochaine saison. Verstappen espère améliorer sa monoplace afin de conserver cette avance.

Comme un air de déjà-vu. Ce dimanche, Max Verstappen a remporté son 19ème Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Le pilote néerlandais termine devant Charles Leclerc et George Russell. Au cours de cette saison, le pilote Red Bull n'a laissé que trois courses à la concurrence. Verstappen est le premier surpris par cette domination. Après la course, le désormais triple champion du monde pouvait se lâcher et profiter de l'instant.

F1 : Leclerc peut faire un cadeau à 14M€ à Ferrari https://t.co/ioMpbjF0da pic.twitter.com/9scFZV1Gy5 — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

L'émotion de Verstappen

« C'est la fin d'une saison incroyable. J'étais un petit peu ému dans le tour de décélération, car c'était la dernière fois que je conduisais cette voiture qui nous a tant donnés. Évidemment, je suis très fier de ce que nous avons fait, d'avoir gagné cette dernière course et je dois remercier tout le monde chez Red Bull. Ce sera difficile de faire aussi bien à l'avenir mais il faut déjà savourer cette saison » a déclaré Verstappen dans des propos rapportés par L'Equipe.

« On va travailler très dur pour avoir une meilleure voiture »