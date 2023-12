F1 : Mercedes boucle un gros retour, Hamilton jubile !

Benjamin Labrousse

Habitués à jouer les premiers rôles chaque année, Lewis Hamilton et Mercedes rongent leur frein depuis deux saisons désormais. Afin de rattraper son retard sur Red Bull, l’écurie allemande a décidé de rappeler en cours de saison James Allison en tant que directeur technique. Lewis Hamilton a d’ailleurs apprécié ce retour, affirmant qu’Allison était très important au sein des Flèches d’Argent.

Une saison en dents de scie. Malgré une deuxième place obtenue au championnat du monde des constructeurs, Mercedes a une fois de plus laissé filer Red Bull. Après avoir régné sur le monde de la Formule 1 pendant de nombreuses années, l’écurie dirigée par Toto Wolff essaie de retrouver les sommets. En cours de saison, Mercedes avait fait appel au retour de James Allison en tant que directeur technique. Depuis 2021, ce dernier avait endossé un rôle de superviseur de l’équipe, mais est de retour aux affaires, au plus grand plaisir de Lewis Hamilton.

«James a cette mentalité de leader»

Dans des propos rapportés par Motorsport.com , le septuple champion du monde s’est réjoui de cette décision prise par Mercedes : « James a cette mentalité de leader, plus que tout autre ingénieur que j'ai rencontré. Il est en première ligne et il dit à tout le monde qu'il faut aller au feu. Je pense qu'il inspire une énorme confiance aux gens » .

«Je suis vraiment heureux qu'il soit de retour»