F1 : Ferrari réclame une révolution !

Si la FIA entend instaurer quelques courses Sprints dans son calendrier de F1, plusieurs pilotes ne sont cependant pas vraiment des fans du format. Certains estiment qu'il gâche plutôt le spectacle. Carlos Sainz Jr, pilote de Ferrari, a alors réclamé d'apporter quelques changements afin de rendre les courses Sprints plus palpitantes.

«Le samedi est trop révélateur de ce qui va se passer le dimanche»

« Je pense qu’en ce moment, je suis d’accord sur le nombre : six Sprints par an suffisent. Et je suis aussi d’accord que le samedi est trop révélateur de ce qui va se passer le dimanche. C’est essentiellement le premier relais de la course de dimanche, ce que vous regardez à la télévision, et cela n’aide pas, je pense, au spectacle de la course principale qu’est le Grand Prix. Alors vous arrivez au point où vous feriez mieux d’essayer autre chose le samedi » a d’abord expliqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Le format que nous avons actuellement ne me semble pas adapté»