F1 : Scandale entre Red Bull et Mercedes, il fait une révélation

Jean de Teyssière

Le Grand Prix d'Abu Dhabi de 2021, qui a sacré Max Verstappen champion du monde pour la première fois de sa carrière fait toujours beaucoup parler. La gestion de la fin du Grand Prix par Michael Masi, alors commissaire de course avait vivement fait parler. Jean Todt était à l'époque le patron de la FIA et est revenu sur cet épisode, affirmant qu'il ne pouvait pas interférer dans cette décision de Masi.

Avant d'aborder le dernier Grand Prix de la saison 2021, Max Verstappen et Lewis Hamilton étaient à égalité de points. Le titre allait donc se jouer lors de la dernière course de la saison, à Abu Dhabi. Alors que Lewis Hamilton semblait tranquillement filer vers un huitième titre de champion du monde - ce qui aurait été un record - lorsque Nicholas Latifi percute un rail à cinq tours de la fin. La voiture de sécurité est déployée et Max Verstappen en profite pour chausser des pneus neufs. A un tour de l'arrivée, les cinq pilotes retardataires entre Lewis Hamilton et Max Verstappen sont invités à dépasser la voiture de sécurité pour reprendre leur tour de retard. Verstappen est alors juste derrière Hamilton et ses pneus neufs lui permettent de dépasser le Britannique et d'être champion du monde. Une décision toujours vivement contestée.

«Je ne suis jamais intervenu sur une décision prise par les commissaires sportifs»

Au cours d'un entretien accordé à L'Equipe , l'ancien directeur de la FIA, Jean Todt, est revenu sur la polémique qui a entaché le Grand Prix d'Abu Dhabi en 2021 : « Remettons les choses au clair. Déjà, pendant toute la durée de mon mandat, je ne suis jamais intervenu sur une décision prise par les commissaires sportifs. Michael Masi a produit durant ces années un travail impeccable. Il y a eu ce Grand Prix à la dernière course où il a pris des décisions avec ses équipes que je ne pouvais que respecter. Vous ne pouvez pas en douter car ce jour-là, il se trouve que j’étais filmé par Canal+ en train de regarder la course. On me voit y répondre aux appels de Toto Wolff et Christian Horner pour leur dire que seuls les commissaires sont décisionnaires. »

«Je n'ai pas viré Masi»