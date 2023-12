F1 : Il annonce le plus grand pilote de l’histoire, Hamilton va halluciner

Arnaud De Kanel

Comme dans tous les sports, le débat du GOAT fait rage en F1. Si l'on se réfère au palmarès, le meilleur titre honorifique de meilleur pilote de tous les temps devrait se jouer entre Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Mais d'un point de vue plus technique, Gerhard Berger estime qu'il n'y a pas mieux que Max Vestappen.

Alain Prost, Niki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher... La Formule 1 en a vu passer des pilotes talentueux et Gerhard Berger a vécu ça de près puisqu'il les a côtoyés durant sa carrière de pilote. Mais pourtant, il ne place pas ces pilotes tout en haut de sa liste, ni même Lewis Hamilton. Pour lui, le plus grand de tous les temps se nomme Max Verstappen.

F1 : Mercedes annonce du lourd contre Verstappen https://t.co/CXmxsaccDb pic.twitter.com/jyw7bgnNcM — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

«Jamais de ma vie je n’ai vu un pilote dominer comme Verstappen»

« Max Verstappen est le meilleur pilote de course au monde de tous les temps. Jamais de ma vie je n’ai vu un pilote dominer comme Verstappen l’a fait en 2023 - avec 19 victoires sur 22 Grands Prix. Max est un pilote de course qui se donne toujours à 120%. Tout comme Senna ou Schumacher le faisaient, ou Hamilton le fait maintenant. Mais je suis sûr que Max est déjà de retour dans son simulateur et qu’il joue déjà à nouveau avec toutes ses voitures de course virtuelles », a déclaré Gerhard Berger dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il souligne également l'investissement sans faille de Max Verstappen dans son métier.

«Pour moi, il est le meilleur pilote de course au monde de tous les temps»