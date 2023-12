F1 : Pierre Gasly débarque chez Alpine et jubile

Pierrick Levallet

Sous pavillon Red Bull depuis le début de sa carrière en F1, Pierre Gasly a signé chez Alpine pour la saison 2023. Tout ne s'est néanmoins pas passé comme prévu pour le pilote de 27 ans au sein de l'écurie française. Le natif de Rouen se dit malgré tout satisfait de sa première année chez Alpine aux côtés d'Esteban Ocon.

Une première saison mitigée pour Gasly chez Alpine

Avec seulement un podium en 2023, Pierre Gasly a terminé l’année à la 11e place du classement général. Esteban Ocon, lui, a fini une position derrière son coéquipier de chez Alpine. Mais malgré les galères auxquelles il a dû faire face tout au long de la saison, Pierre Gasly avoue avoir aimé sa première saison au sein de l’écurie française.

«J'ai vraiment apprécié ma première année»