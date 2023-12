F1 : Gasly promet du lourd pour 2024 !

Benjamin Labrousse

Pour sa première saison chez Alpine, Pierre Gasly a montré de bonnes choses. Après avoir terminé devant Esteban Ocon au classement du championnat du monde, l’ancien d’Alpha Tauri a tiré les enseignements de son arrivée au sein de l’écurie française, et espère réaliser une bien meilleure saison en 2024, lui qui a affirmé avoir trouvé son rythme chez Alpine.

« Nous avons connu une fin de saison mitigée, avec de bonnes courses comme Austin et São Paulo, où nous avons marqué des points, et des courses décevantes comme Las Vegas et Abou Dhabi, où nous avons manqué de peu la victoire pour diverses raisons » . Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto , Pierre Gasly a tiré un premier bilan de la saison d’Alpine. Le Français le reconnaît volontiers, l’écurie basée à Enstone a terminé bien loin de ses objectifs. Mais à titre personnel, Gasly s’est mis en évidence, notamment en deuxième partie de saison avec un très beau podium (3ème) obtenu sur le circuit de Zandvoort lors du Grand Prix des Pays-Bas à la fin du mois d’août.

« J’ai surtout eu l’impression d’avoir trouvé mon rythme de croisière »

« J’ai surtout eu l’impression d’avoir trouvé mon rythme de croisière après la pause estivale et les résultats en témoignent » , explique Pierre Gasly. « Quelles en sont les raisons ? Je ne sais pas vraiment, si ce n’est que je me sens beaucoup plus à l’aise, avec une meilleure compréhension de chacun, en particulier de ceux qui ont un impact direct sur moi, comme les ingénieurs » .

« Nous devons être prêts, il n’y a pas d’excuses »