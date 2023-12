F1 : Schumacher et Hamilton derniers obstacles au phénomène Verstappen

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une saison hallucinante, Max Verstappen s’est approprié de nombreux records, et s’est rapproché de plusieurs autres. Dans l’Histoire de la Formule 1, le pilote Res Bull est déjà très haut, mais deux légendes lui résistent encore, à savoir les deux septuples champions du monde Lewis Hamilton et Michael Schumacher.

Cette saison, Max Verstappen n'a laissé aucune chance à la concurrence en décrochant un troisième mondial de suite, sans aucune concurrence puisqu'il a terminé avec plus du double de points que son coéquipier Sergio Pérez, vice-champion du monde. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais était clairement inarrêtable a empilé les records de façon très impressionnante.

Verstappen et Red Bull empilent les records

Rien n'a résisté à Max Verstappen qui possède désormais des records qui ne devraient pas être battus de si tôt. Déjà, avec 19 victoires, le Néerlandais pulvérise le record qu'il détenait déjà du nombre de succès par saison. Evidemment, c'est facilité par le nombre de Grand Prix toujours plus importants par saison, mais cela reste une performance, d'autant plus que le pilote Red Bull a remporté 19 des 22 courses de la saison soit 86,36% de victoires. Un ratio record là aussi dans l'histoire de la F1. Max Verstappen a également réussi l'exploit de boucler plus de 1000 tours en tête sur la saison, ce qui n'avait jamais été réalisé. Une liste évidemment non exhaustive.

Hamilton et Schumacher sont les seuls à lui résister

Par conséquent, Max Verstappen écrase tout sur son passage, mais deux légendes de la F1 lui résiste encore. En effet, avec trois titres mondiaux, il est encore loin des septuples champions du monde Michael Schumacher et Lewis Hamilton qui le devancent également au nombre de victoires en carrière. L'actuel pilote Mercedes s'est imposé à 103 reprises et espère encore améliorer ce total dès la saison prochaine. Avec 54 victoires, le Néerlandais est encore loin de son rival, mais pointe déjà à la troisième place de ce classement. Michael Schumacher (91 victoires) est toujours intercalé. Mais le retard le plus important de Max Verstappen est bien sur les poles positions. Avec 32 départs depuis la première place de la grille, Max Verstappen aura besoin d'un miracle pour rattraper les 104 poles de Lewis Hamilton. D'autant plus que ce n'est pas en qualifications que le Néerlandais est le plus impressionnant. Autrement dit, malgré sa précocité et deux saisons éblouissantes, le triple champion du monde en titre a encore du travail s'il souhaite rattraper les deux légendes.