F1 : Un Français révolutionne Ferrari

Arnaud De Kanel

Nommé directeur de Ferrari en début d'année suite à l'éviction de Mattia Binotto, Frédéric Vasseur avait pour objectif de remporter au moins un titre. Le Français a échoué, mais il sera encore aux commandes en 2024 et il se réjouit déjà d'avoir changé les mentalités au sein de l'écurie.

Frédéric Vasseur a été récompensé de son travail dans des écuries dites inférieures en décrochant le job le plus prestigieux, celui de directeur de Ferrari. Le Français a voulu révolutionner beaucoup de choses cette année. S'il n'a pas pu redresser la barre d'un point de vue sportif, Vasseur a tout de même réussi à imposer sa patte en changeant les mentalités.

«La plus grande amélioration que nous avons faite cette saison, c’est l’approche et la mentalité»

« Quand vous arrivez dans ce groupe, vous devez comprendre comment le groupe fonctionne avant de prendre une action ou une décision. Le sujet principal pour nous et la plus grande amélioration que nous avons faite cette saison, c’est l’approche et la mentalité. Je pense que nous avons pris plus de risques, nous avons été un peu plus agressifs et cela a joué un rôle. Nous devons être ambitieux et ne pas avoir peur d’un incident ou de quelque chose comme ça, et je pense que nous avons fait un pas dans cette direction », a déclaré Frédéric Vasseur dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Cette mentalité plus agressive a permis de gagner des places au fil des courses.

«Nous étions beaucoup plus agressifs»