F1: Un pilote refuse de rejoindre Verstappen et s’explique

Ce vendredi, Lando Norris a officiellement prolongé son contrat jusqu’à une période allant au-delà de 2025 chez McLaren. Le pilote britannique a avoué avoir refusé plusieurs écuries dont Red Bull. Alors que certains estiment qu'il a refusé d’aller se frotter à l’exceptionnel Max Verstappen au sein de l’écurie autrichienne, Norris a rapidement réfuté ces dires.

Un gros coup bouclé par McLaren. Véritable révélation de la deuxième partie de saison dernière, l’écurie britannique a réussi à conserver son meilleur élément en annonçant, ce vendredi, l’extension du contrat de Lando Norris. Le pilote de 24 ans restera donc « en famille » chez McLaren, alors que plusieurs écuries très importantes comme Red Bull, Mercedes, ou encore Ferrari s’intéressaient à lui.

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Lando Norris a affirmé qu’il n’avait pas refusé Red Bull par peur d’une concurrence avec Max Verstappen : « Il fait partie d’une équipe dans laquelle il est très à l’aise, beaucoup de choses se construisent autour de lui, donc pour n’importe qui – même le Max d’il y a quelques années – affronter le Max d’aujourd’hui est extrêmement difficile. Donc je ne pense pas que ce soit une question de : ’as-tu peur ou pas peur ?’ Je ne pense pas que j’aurais un jour peur d’affronter qui que ce soit » .

