F1 : Insolite, il révèle une étrange stratégie avec Verstappen !

Benjamin Labrousse

En novembre dernier, Max Verstappen voyait son entraîneur personnel Bradley Scanes quitter le monde de la Formule 1. Aux côtés du Néerlandais depuis quatre ans, il avait rendu un brillant hommage au triple champion du monde. Récemment, Scanes a d’ailleurs révélé comment il avait réussi à convaincre Verstappen de l’engager.

« Tu vas me manquer mon pote. Nous avons poussé. Nous nous sommes amusés. Nous avons gagné. Nous n'avons rien accepté de moins. J'ai peut-être ajouté quelques pourcents ici et là mais tu continues à te faire mon ami, ce n'est qu'une partie de ton histoire magique. Merci de faire partie de la mienne » . Le 30 novembre dernier, Bradley Scanes lâchait un beau message d’adieu à Max Verstappen sur Instagram . L’entraîneur personnel du champion de Red Bull quittait alors le monde de la Formule 1 après quatre saisons passées à coacher Max Verstappen dans différents aspects de sa carrière.

« Je me suis dit qu’il fallait essayer »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Bradley Scanes a d’ailleurs révélé comment il avait convaincu Max Verstappen de l’engager : « Avant de commencer à travailler avec Max, je ne connaissais pas vraiment le sport automobile et la Formule 1. Je ne savais même pas qui était Max Verstappen. Nous avons parlé de football et d’autres sports. Je ne pensais pas que j’obtiendrais le poste, mais je me suis dit qu’il fallait essayer. J’ai dit à Max ’j’ai déjà un titre mondial en poche, comment faire pour que tu en aies un, comment construire davantage et comment faire pour que ça arrive’. Je pense que cela lui a plu » .

« Cela définit les Verstappen et le groupe qui les entoure »