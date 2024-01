F1 : Face à Hamilton, Verstappen affiche un discours étonnant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison absolument hallucinante avec Red Bull, Max Verstappen se prépare pour une nouvelle saison qui pourrait le voir décrocher un quatrième titre mondial. Néanmoins, le Néerlandais a conscience qu'il ne pourra pas être autant dominateur à chaque fois et qu'il finira par se faire battre. Mais cela ne l'inquiète pas spécialement d'autant plus qu'il ne fait pas des sept titres de Lewis Hamilton un objectif majeur.

La saison 2023 de Max Verstappen restera probablement comme l'une des plus abouties de l'histoire de la F1, le pilote Red Bull ne laissant que des miettes à la concurrence. Sergio Pérez a remporté deux courses, une pour Carlos Sainz, et les 19 autres pour Max Verstappen, vainqueur d'un troisième titre mondial sans aucune contestation possible. Cependant, alors qu'il a dans le viseur plusieurs autres records, notamment ceux de Lewis Hamilton, le Néerlandais a conscience qu'il ne pourra pas toujours autant dominer sa discipline.

F1 : Stupeur chez Red Bull, Verstappen «rêve» de rejoindre Alonso https://t.co/tIYAaeWRtf pic.twitter.com/53qCcqWwWA — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

«Cela ne peut pas toujours être comme ça»

« Cela ne peut pas toujours être comme ça, je le sais. La saison que nous avons vécue a probablement été la meilleure saison en F1, en termes de statistiques et de records. Je sais donc qu’il sera très difficile d’essayer de faire mieux que cela. Je pense que je dois juste gérer mes attentes à partir de maintenant. C’est quelque chose qu’il faut continuer à se dire », assure le triple champion du monde dans une interview accordée au Times , avant d'être relancé sur la perspective de concurrencer Lewis Hamilton et Michael Schumacher, seuls septuples champions du monde.

Verstappen ne fait pas du record d'Hamilton une obsession