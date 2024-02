F1 : Alonso, Vettel... Mercedes sort déjà du silence pour l'après-Hamilton

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques heures après l'officialisation du départ de Lewis Hamilton, qui rejoindra Ferrari en 2025, Toto Wolff est sorti du silence afin d'évoquer la succession du septuple champion du monde. Un choix difficile s'annonce pour l'écurie Mercedes qui mise à la fois sur George Russell, mais qui a besoin d'un autre pilote d'envergure. Un dilemme sur lequel s'est ainsi confié le patron de l'écurie.

C'est officiel depuis jeudi soir, Lewis Hamilton ne sera plus un pilote Mercedes en 2025. Le septuple champion du monde va tenter de relever le défi colossal de refaire triompher Ferrari. Un challenge excitant qui laisse toutefois l'écurie de Toto Wolff dans une position délicate. Certes, l'objectif prioritaire est de réaliser une belle saison 2024, mais Mercedes est obligée de se tourner vers 2025 dès maintenant afin de se focaliser sur la succession de Lewis Hamilton qui s'annonce être un sacré casse-tête. Et pour cause, l'écurie de la marque allemande va être tiraillé entre l'idée de confier son second baquet à un pilote d'expérience, quitte à mettre George Russell en danger, et miser sur un jeune talent, sans avoir de garantie de résultats immédiatement. Interrogé à ce sujet, Toto Wolff assure qu'il n'a pas encore tranché, mais se montre sûr d'une chose. Il a pleinement confiance en George Russell.

🚨🏎️ C’est la bombe du jour en F1 ! D’après @formu1a__uno, et confirmé par d’autres médias, Lewis Hamilton va s’engager avec Ferrari pour 2025 🔥Un séisme dans le monde de la F1.📝⬇️ @le10sport https://t.co/nrgqd9sefX — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 1, 2024

Wolff s'appuie sur Russell

« Notre objectif est désormais 2024. Nous avons deux excellents pilotes, Lewis, qui en est à sa dernière année avec Mercedes, et George, qui est impatient de remonter dans la voiture et d'être performant. Nous devons amener une voiture sur la piste avec plus de rythme que les précédentes. Il sera difficile de rivaliser avec Red Bull et les autres. On ne parle pas beaucoup de George, qui a le potentiel pour être le nouveau grand pilote sur la grille, il est de la génération de Lando (Norris) et Leclerc et je ne peux pas vouloir un nouveau leader alors que Lewis s'en va. Nous devons prendre la meilleure décision possible pour le deuxième pilote, la deuxième voiture. Des contrats intéressants ont été signés la semaine dernière, qui auraient pu être intéressants pour nous, mais les temps sont ainsi. J'aime les changements, ils vous donnent des opportunités. Comme lorsque Nico (Rosberg) est parti d'un moment à l'autre, je suis impatient de prendre la bonne décision pour l'année prochaine. C'est peut-être le bon moment pour faire quelque chose de courageux », confie Toto Wolff lors d'une conférence de presse virtuelle dont les propos sont rapportés par AS .

«Qui sait ce qui se passe sur le marché des pilotes»