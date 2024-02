F1 : Ce phénomène inattendu qui frappe le paddock

Arnaud De Kanel

Ça bouge dans le paddock ! Alors que Lewis Hamilton a annoncé qu'il quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025, d'autres changements sont à signaler et ils concernent les namings de deux écuries. En effet, AlphaTauri et Alfa Romeo ne s'appèleront plus comme ça à compter de cette saison.

Eclipsées par l'annonce retentissante qui concerne l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari à partir de 2025, AlphaTauri et Alfa Romeo ont changé de nom ! C'est le nouveau phénomène pour le moins inattendu qui frappe le paddock ces dernières semaines. Les deux écuries gardent malgré tout la même ossature, seul leur nom change. Si Alfa Romeo a décidé de faire assez simple, AlphaTauri possède un nouveau nom pas facile à retenir.



Nouveaux noms pour Alfa Romeo et AlphaTauri

Alfa Romeo s'appellera Stake F1 en 2024 et en 2025. Le casino en ligne, notamment connu pour être en partenariat avec le célèbre rappeur Drake, remplace donc le nom du constructeur italien. Il y aura à nouveau du changement en 2026 puisque Stake F1 deviendra Audi avec l'arrivée du constructeur allemand dans le paddock. Membre du groupe Red Bull, AlphaTauri devient quant à elle Visa Cash App RB Formula One Team. Un nom à rallonge pour l'écurie basée en Italie, à Faenza, qui s'appelait Toro Rosso auparavant. Les dirigeants ont expliqué ce nouveau naming.

«VCARB est la façon dont nous nous appelons»