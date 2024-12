Pogba : Rabiot allume la mèche, l'OM relance le feuilleton !

Thomas Bourseau

Champion du monde avec l'équipe de France où il compte 91 sélections, Paul Pogba n'a jamais évolué au sein d'un club français depuis ses débuts dans le monde professionnel. Cependant, il se pourrait que l'OM vienne remédier à cette situation dans les prochaines semaines. Le vestiaire de Roberto De Zerbi se montre emballé par cette éventualité.

Paul Pogba est depuis deux semaines libre comme l'air. Le 30 novembre dernier, son contrat le liant à la Juventus était officiellement rompu. Ce qui permet à des clubs comme l'OM de préparer son arrivée plus sereinement si l'on se fie aux rumeurs circulant dans la presse. En mars 2025, sa suspension pour dopage prendra fin.

«Je lui conseillerais de venir à Marseille»

Et d'ici-là, les dirigeants de l'OM seraient susceptibles de trouver un accord avec Paul Pogba et son entourage sur les termes d'un engagement contractuel. Son ex-coéquipier à la Juventus et en équipe de France, en la personne d'Adrien Rabiot, lui a ouvert grand la porte de l'Olympique de Marseille via DAZN. « Je lui conseillerais de venir à Marseille, oui. Paul, c'est un joueur de talent. S'il retrouve toutes ses capacités physiques et qu'il est bien aussi dans sa tête, ça reste un top joueur ».

«S'il signe un jour à l'OM, ce serait une bonne chose»

En conférence de presse, Valentin Rongier a été interrogé à son tour sur les rumeurs entourant une venue de Paul Pogba à l'OM. Voici ce que le milieu de terrain a fait passer comme message à ce sujet dans des propos relayés par RMC Sport. « Je n'ai pas parlé à Adri (Rabiot) de ça, je n'ai pas vu qu'il avait fait le forcing. On connait la qualité de Pogba et s'il signe un jour à l'OM, ce serait une bonne chose ».