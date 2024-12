Mercato - OM : Une star lance un appel du pied à Pogba

Arnaud De Kanel

Dimanche soir, après la victoire 2-0 face à l'ASSE, Adrien Rabiot s'est prêté au jeu des questions autour d'une rumeur qui agite le mercato : l'éventuelle arrivée de Paul Pogba à l'OM. L'ancien milieu de terrain du PSG n'a pas caché son intérêt pour ce scénario, affichant un enthousiasme certain tout en soulignant qu'il ne rejetait en rien cette hypothèse.

Après avoir résilié son contrat, Paul Pogba se trouve désormais à un tournant de sa carrière. L'international français, désireux de retrouver les terrains dès le mois de mars, explore ses options pour relancer sa trajectoire sportive. Parmi les destinations évoquées, l'OM fait couler beaucoup d'encre. Une rumeur alimentée notamment par Adrien Rabiot, ancien coéquipier de Pogba à la Juventus et en équipe de France, lui la grande star de l'OM. Ce dernier ne cache pas son envie de voir le milieu de terrain débarquer sur la Canebière, nourrissant l'idée d'une association qui pourrait offrir un vrai coup d'éclat au projet marseillais.

«On l'invite grandement à venir jouer à l'OM»

« J'aimerais bien jouer avec Paul. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. On n'a pas trop eu d'opportunités de jouer ensemble car il a eu pas mal de pépins. J'étais très déçu. On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir », a lâché Adrien Rabiot au micro de DAZN. Une sortie qui a beaucoup fait réagir. Potentielle victime d'une arrivée de Pogba à l'OM, Valentin Rongier a commenté l'appel du pied d'Adrien Rabiot ce vendredi en conférence de presse.

«Ce serait une bonne chose»

« Je n'ai pas parlé à Adri de ça, je n'ai pas vu qu'il avait fait le forcing. On connait la qualité de Pogba et s'il signe un jour à l'OM, ce serait une bonne chose », a déclaré Valentin Rongier. Le vestiaire de l'OM se montre donc favorable à une arrivée de Paul Pogba.