OM : «Comme une drogue», il affiche un regret après son départ

Auprès de La Provence, Nicolas Dehon est revenu sur son passage à l’OM, où il a été entraîneur des gardiens de 2010 à 2012. Celui qui a rejoint le LOSC l’été dernier estime avoir beaucoup appris pendant deux ans auprès de Didier Deschamps et avoue qu’il a parfois ressenti l’envie de revenir à Marseille.

Le déplacement du LOSC sur la pelouse de l’OM samedi pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 sera l’occasion pour Nicolas Dehon de retrouver un club qu’il a bien connu. Arrivé chez les Dogues l’été dernier et entraîneur des gardiens de Marseille entre 2010 et 2012, il retient de son passage les trophées qu'il a remportés, les derniers obtenus par l’OM.

« J’ai aussi beaucoup appris avec Didier Deschamps à l’OM »

« Ce que je garde de mon passage à l’OM ? Des trophées, déjà, avec deux coupes de la Ligue et un Trophée des champions. J’ai aussi beaucoup appris avec Didier Deschamps à l’OM, sur le discours et dans la culture de la gagne. Il y avait des turbulences, vous vous souvenez du contexte, mais il a toujours été droit et il a toujours continué à avancer », a déclaré Nicolas Dehon, dans un entretien accordé à La Provence.

« Tu comprends que tu n’en as pas assez profité quand tu l’as quitté »

Il a même souvent eu l’envie de revenir à l’OM, sans pour autant le faire savoir directement au club : « Quand tu es dans ce club, il te fait mal à la tête. Mais tu comprends que tu n’en as pas assez profité quand tu l’as quitté. Je savais que l’OM cherchait un entraîneur des gardiens les saisons précédentes, je ne me suis jamais positionné, mais j’ai essayé de faire comprendre que j’étais disponible. L’OM, c’est vraiment à part, un club fantastique. En réalité, c’est comme une drogue et quand tu n’y es plus, c’est comme s’il te manquait quelque chose. »