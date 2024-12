Mercato - OM : La première victime de Pogba déjà identifiée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis son retour à la compétition, Valentin Rongier s'est mis en évidence, enchaînant les performances de grande classe aux côtés de Pierre-Emile Höjbjerg et Adrien Rabiot. Mais cet hiver, le cœur du jeu marseillais pourrait encore se renforcer avec la venue de Paul Pogba, même si des doutes entourent encore sa venue dans la cité phocéenne.

Avec Pierre-Emile Höjbjerg, Adrien Rabiot ou encore Valentin Rongier, Roberto de Zerbi dispose de plusieurs solutions dans sa besace pour densifier le milieu de terrain. Mais parfois, les opportunités appellent les transferts et celle que représente Paul Pogba pourrait devenir bien trop importante pour résister. Sans club à quelques mois de son retour, le champion du monde 2018 ne fermerait pas la porte à une arrivée en Ligue 1 pour se laisser une chance de revenir en équipe de France. L’OM serait candidat à sa venue, même si les dirigeants se montrent bien prudents.

À l’OM, une nouvelle voix s’élève ! Fabrizio Ravanelli pourrait bien transformer le club. Qui l’acceptera ? 🔍

➡️ https://t.co/ziQpMSdhCs pic.twitter.com/cGCiyPy9oW — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

Pogba prêt à dire oui ?

« Il a envie de trouver un projet ambitieux. D’après les échos que j’ai, rester en France peut le booster. Et il veut vraiment retrouver l’équipe de France, donc il faut trouver un club légitime et pas rejoindre un pays exotique. Avec un club comme Marseille, il peut être exposé et obtenir du temps de jeu. Après, quand on pose la question à des dirigeants marseillais, on te dit « c’est compliqué », mais pas que c’est impossible. On entretient un petit mystère » a confié Florent Germain, journaliste pour RMC.

« Il ne faut pas qu’un Rongier se sente fragilisé »

Car nul doute que l’arrivée de Pogba perturberait le quotidien d’un vestiaire, qui commence à trouver un équilibre. Certains comme Valentin Rongier pourraient se retrouver mis sur le carreau, ce qui pourrait entraîner quelques frustrations en interne. « Après des questions se posent sur le timing, parce qu’il est suspendu jusqu’en mars. S’il doit venir, ça doit être dans l’optique de la saison prochaine. Il ne faut pas qu’un Rongier se sente fragilisé » a déclaré Germain sur le plateau de BFM Marseille.