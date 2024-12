Pogba - OM : Il refuse un coup de folie !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On ne prend aucun risque en écrivant qu'aucun supporter marseillais ne dirait non à une arrivée de Paul Pogba à l'OM cet hiver. Mais certains observateurs se montrent plus réticents à l'image de Vincent Moscato et d'Eric Di Méco. Les deux personnalités, entendues sur RMC, réclament un peu de cohérence et de prudence dans ce dossier hors-norme.

Le gros coup Adrien Rabiot avait marqué l’été marseillais. Bis repetita en hiver avec un autre international français ? L’opportunité Paul Pogba offre des perspectives intéressantes à l’OM. En course pour la qualification européenne, et même pour le titre de champion de France, le club marseillais pourrait matérialiser un peu plus ses ambitions en mettant la main sur le champion du monde 2018 dont la suspension pour dopage a été réduite à 18 mois et le retour attendu en mars prochain. Selon RMC Sport, les dirigeants de l’OM laissent planer le doute sur leurs réelles intentions, mais les sources contactées ne ferment pas la porte à une offensive.

Il réclame de la retenue dans le dossier Pogba

Sur le plateau du Super Moscato Show, les avis sont partagés. Si l’ancien rugbyman ne ferme pas la porte, il estime que l’OM doit poser ses conditions dans ce dossier Pogba. « Je pense que McCourt doit le faire, mais après c’est une question de prix. Il faut un équilibre dans le club. En plus, personnellement, je pense qu’il ne mérite pas un gros salaire, il n’a pas joué depuis deux ans. L’OM ne doit pas casser sa tirelire et se mettre en danger pour Pogba » a déclaré Vincent Moscato.

« Je ne suis pas partisan de casser la tirelire »

Ancien du club marseillais, Eric Di Méco partage le même avis. « Je ne suis pas partisan de casser la tirelire, casser l’équilibre du vestiaire, pour un joueur dont tu as beaucoup de doutes. Car il y a la notion de blessure dont il faut en tenir compte » a-t-il déclaré sur RMC.