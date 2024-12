Mercato : Un grand entraîneur est annoncé à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier du successeur de Jean-Louis Gasset a connu de nombreux rebondissements cet été. Mais finalement, le choix de Pablo Longoria s'est porté sur Roberto de Zerbi, passé par Sassuolo ou encore Brighton. Très vite, le technicien italien a posé sa patte dans le vestiaire marseillais comme le raconte Geoffrey Kondogbia.

Pablo Longoria a longtemps tergiversé cet été. Pour remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc, le président de l’OM avait d’abord pensé à Sergio Conceiçao avant de finalement jeter son dévolu sur Roberto de Zerbi. Très apprécié pour son style de jeu offensif, le technicien italien n’a pas tardé à faire l’unanimité en interne.

De Zerbi choque avec ses accusations sur l'arbitrage après un match tendu ! ⚡️ Quelles décisions ont fait débat ?

De Zerbi déjà adopté par le vestiaire

Sa manière de diriger peut parfois paraître autoritaire, mais Roberto de Zerbi est parvenu à obtenir l’adhésion de son groupe. Comme l’a confié Geoffrey Kondogbia est parvenu à s’adapter au style du coach, loué durant son passage en Premier League par des cadors du milieu comme Pep Guardiola par exemple.

« C‘est un entraîneur investi, passionné »

« Le premier mot d’ordre est la passion. On voit un groupe et un entraîneur passionnés, avec des valeurs. On a un groupe de qualités. Donc les résultats suivent. De Zerbi ? C‘est un entraîneur investi, passionné. J’ai eu l’occasion de côtoyer de grands entraîneurs, et De Zerbi a cette passion des grands » a confié le milieu de terrain de l’OM au cours d’un entretien accordé à beIN SPORTS.