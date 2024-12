Un joueur de l'OM se lâche sur son mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Geoffrey Kondogbia a vécu un été particulièrement agité. L'arrivée de Roberto de Zerbi a bien failli lui être fatale. Le technicien italien avait ordonné son départ de l'OM avant de faire machine arrière et de le replacer dans son dispositif. Ce samedi, l'international centrafricain a accepté de revenir sur cet épisode.

Geoffrey Kondogbia est un miraculé. Le milieu de terrain a bien failli ne jamais porter le maillot de l’OM cette saison puisque Roberto de Zerbi n’avait pas l’intention de s’appuyer sur lui. Mais à force de s’accrocher durant les entraînements, le joueur est parvenu à inverser la situation.

De Zerbi choque avec ses accusations sur l'arbitrage après un match tendu ! ⚡️ Quelles décisions ont fait débat ?

➡️ https://t.co/oUAUmP45IE pic.twitter.com/E2Y7D7b71M — le10sport (@le10sport) December 15, 2024

Kondogbia a gagné sa place

Aujourd’hui, Kondogbia est l’un des leaders de Roberto de Zerbi, qui n’a pas hésité à le replacer en défense centrale. Au cours d’un entretien accordé à beIN SPORTS ce samedi, l’international centrafricain a accepté de revenir sur son état agité.

« Je n’ai rien lâché »

« Mon intersaison ? Ça fait partie de moi, je n’ai rien lâché. Ce n’est pas la première fois que l’on parle de moi niveau mercato, après je suis un compétiteur, et j’ai envie de me battre. Il me fait confiance et c’est à moi de lui rendre » a déclaré Kondogbia en marge de la rencontre entre l'OM et le LOSC (1-1).