PSG : «Je ne veux plus te voir», Al-Khelaïfi part au clash !

Le contact est rompu entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. Au fil de l'été, les relations entre les deux hommes se sont fortement dégradées sur fond de tensions au sujet des droits TV. Le quotidien L'Equipe a eu accès à quelques échanges. L'occasion d'apercevoir le président du PSG sous un nouveau jour.

John Textor ne fera pas le déplacement pour assister au choc entre le PSG et l’OL. Les retrouvailles avec Nasser Al-Khelaïfi n’auront donc pas lieu. Entre les deux hommes, le contact est rompu depuis cet été. Le dirigeant américain déplore les manigances de Nasser Al-Khelaïfi avec Vincent Labrune durant le feuilleton des droits TV cet été. Vexé par le fait que le président du PSG ait renoncé au projet d’une plateforme vidéo mise en place par la LFP, Textor aurait pris son téléphone pour le contacter.

Le point de non-retour a été atteint

« J'ai besoin de te parler à propos de la situation des droits télé. Je suis tenu au courant via Laurent (Prud'homme, le directeur général de l'OL), mais j'aimerais avoir de tes nouvelles directement sur quelques sujets. » aurait écrit Textor à son homologue le 12 juillet dernier. La réponse du responsable parisien fût cinglante. « Ton gars (sic) ne comprend vraiment rien aux droits télé, sache-le, passe une bonne journée » a-t-il lâché dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Je ne te parlerai plus jamais »

Des échanges tout aussi glacials ont eu lieu durant l’été. Jusqu’à ce que Nasser Al-Khelaïfi acte son divorce avec Textor : « Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c'est la dernière fois que je te laissais me parler. » Le propriétaire de l’OL a donc pris acte de cette décision. « Je suis à l'aise avec ta décision. Tu dis tout le temps que tu sauves tout le monde, ce qui n'est qu'un comportement mégalomane. Le manque de parité dans notre Championnat détruit l'attractivité de la ligue. (...) Penses-tu que les insertions pub du PSG, au cours d'un match de l'OL (sur beIN), sont appropriées ? » a déclaré Textor, dont la volonté est de stopper le monopole du PSG. Dès ce dimanche soir ?