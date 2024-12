PSG : Le calvaire continue pour Kolo Muani !

Thomas Bourseau

Neymar est parti en août 2023 pour Al-Hilal contre un chèque de 90M€. Soit le prix du transfert de Randal Kolo Muani quelques semaines plus tard. Luis Enrique ne semble pas voir en lui le successeur du Brésilien puisqu'il ne joue pas beaucoup au PSG ces derniers temps. Il n'a même pas été retenu pour la rencontre contre l'OL ce dimanche. Un choix du coach selon RMC Sport.

Randal Kolo Muani peut traîner son spleen au PSG. En effet, la recrue à 90M€ de l'été 2023 n'est clairement pas indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Loin de là. Depuis le match nul concédé par le Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'OGC Nice le 6 octobre dernier, match au cours duquel il avait été remplacé dès la mi-temps, Kolo Muani n'a plus jamais hérité d'une place de titulaire dans les onze de départ concoctés par le coach espagnol.

Luis Enrique a décidé d'écarter Kolo Muani pour l'OL

Pire, hormis son entrée en jeu contre l'AJ Auxerre le 6 décembre dernier (0-0), Randal Kolo Muani a été laissé sur le banc des remplaçants face au Bayern, au FC Nantes et contre le RB Salzbourg mardi soir. Et pour la réception de l'OL ce dimanche soir, Luis Enrique a carrément fait le choix de ne pas retenir Kolo Muani dans sa liste des 21 joueurs convoqués pour ce sommet de la 15ème journée de Ligue 1.

Un choix seulement sportif ?

Selon les informations de RMC Sport, Enrique a pris cette décision uniquement basée sur une réflexion sportive et non disciplinaire. Kolo Muani n'entre tout simplement pas voire plus dans les plans du coach. Reste à savoir si l'international français qui semble conserver la confiance de Didier Deschamps en sélection parviendra à la retrouver du côté du PSG chez Luis Enrique dans les semaines à venir. Une chose demeure certaine, sportivement parlant, Kolo Muani ne peut pas rester dans cette situation.