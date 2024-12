Ballon d'Or : Un joueur du PSG va écrire l'Histoire ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir, la confédération africaine de football se réunit pour décerner le trophée du Ballon d’or africain. Cinq joueurs sont encore en lice pour recevoir cette distinction à savoir Simon Adingra (Brighton/Côte d’Ivoire), Serhou Guirassy (Stuttgart/Dortmund/Guinée), Achraf Hakimi (PSG/Maroc), Ademola Lookman (Atalanta/Nigeria) et Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns/Afrique du Sud). Et si c'est le Parisien qui est sacré, ce serait historique à plus d'un titre.

Remis par France Football entre 1970 et 1994, le Ballon d'Or africain a toutefois pris une nouvelle dimension depuis que la Confédération africaine de football (CAF) décerne le trophée du meilleur joueur du continent. Depuis 1992, ce sont donc les fédérations de football d'Afrique qui élisent le meilleur joueur africain de l'année. Et en 2024, ils sont encore cinq en lice à savoir Simon Adingra (Brighton/Côte d’Ivoire), Serhou Guirassy (Stuttgart puis Dortmund/Guinée), Achraf Hakimi (PSG/Maroc), Ademola Lookman (Atalanta/Nigeria) et Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns/Afrique du Sud). Le latéral droit parisien fait ainsi partie des favoris grâce à sa saison aboutie sous les ordres de Luis Enrique, mais il devra se méfier de Simon Adingra, vainqueur de la CAN en début d'année, de Serhou Guirassy, qui empile les buts en Bundesliga, ou encore d'Ademola Lookman qui a fait sensation avec son triplé en finale de la Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen.

Luis Enrique relance le suspense au PSG ! Quelles innovations surprenantes s'apprête-t-il à dévoiler ? 🔍

➡️ https://t.co/9FLQRTkUel pic.twitter.com/6yDqQ89bFH — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 15, 2024

Hakimi premier joueur du PSG a recevoir le Ballon d'Or africain

Cependant, selon certains médias africains, c'est bien Achraf Hakimi qui devrait remporter ce trophée, et ce serait historique. Et pour cause, depuis 1992 et la première remise du Ballon d'Or africain par la CAF, un seul Marocain a été distingué, il s'agissait de Mustapha Hadji en 1998. A titre de comparaison, la Cote d'Ivoire et le Nigéria sont les nations les plus titrées avec 6 trophées remporter chacune. Achraf Hakimi inscrirait également son une liste prestigieuse sur laquelle on retrouve notamment les deux plus titrés à savoir Yaya Touré et Samuel Eto'o, tous deux quadruples Ballon d'Or africain. Didier Drogba, Nwankwo Kanu, El-Hadji Diouf, Sadio Mané et Mohamed Salah ont également remporté deux fois cette récompense. Et surtout, Achraf Hakimi deviendrait le premier joueur du PSG à récupérer ce trophée. Pour le moment, Liverpool est le club qui a fourni le plus de Ballon d'Or africain, avec six au total. Mohamed Salah (2017 et 2018), Sadio Mané (2019 et 2022) et El-Hadji Diouf (2002), sont les Reds qui ont été sacrés. D'ailleurs, l'international sénégalais est le dernier lauréat avec un club français. En 2001, Diouf est sacré Ballon d'Or africain alors qu'il évolue au RC Lens. Avant lui, Victor Ikpeba (AS Monaco, 1997) et Abedi Pelé (OM, 1992), sont les deux autres vainqueurs du trophée avec un club français.

Hakimi évoque sa «fierté»

Par conséquent, Achraf Hakimi pourrait bien entrer dans l'histoire. Il y a quelques jours, au micro de PSG TV, il affichait d'ailleurs sa fierté : « De la fierté, d’abord. Content aussi de voir les résultats du travail que je fais depuis que je suis petit. Cette nomination me donne plus de motivation, pour continuer à travailler. J’espère pouvoir gagner ce trophée important de ma carrière et de passer du temps avec ma famille, car ce sont les personnes les plus importantes dans ma vie qui restent toujours à mes côtés. Il reste dans les moments importants, dans les moments difficiles et je veux profiter de ces moments avec toute ma famille ». La cérémonie de remise du Ballon d'Or africain aura lieu lundi soir à 19h.