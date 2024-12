Hakimi : Riolo propose une révolution lunaire au PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un nouveau match nul vendredi (0-0), le PSG a du mal à s'illustrer de la meilleure des manières sur le terrain. Le club de la capitale est beaucoup moins impressionnant depuis le départ de Kylian Mbappé et Luis Enrique est constamment à la recherche de solutions. Parmi les belles satisfactions, Achraf Hakimi est de ceux qui présentent les meilleures garanties. De là à le reconsidérer dans un nouveau rôle ?

Pas au mieux avant le prochain rendez-vous de Ligue des champions face au RB Salzburg mardi, le PSG n'impressionne plus. Les hommes de Luis Enrique traversent une période difficile et peinent à trouver le chemin des filets adverses. L'entraîneur espagnol explore de nouvelles alternatives, et Daniel Riolo a réfléchi à une solution improbable. Elle concerne Achraf Hakimi.

Hakimi, le seul joueur de classe mondiale du PSG ?

Présent au PSG depuis 2021, Achraf Hakimi est désormais l'un des piliers de l'effectif parisien. L'international marocain a participé à presque toutes les rencontres depuis le début de la saison, et il est l'un des rares joueurs à vraiment respecter son rang. « Les mecs qui rentrent ne font pas la décision, Doué à chaque fois qu'il rentre, on ne peut pas dire qu'il soit très percutant, Dembélé, j'imagine qu'il n'a pas démarré parce qu'il (Luis Enrique) pensait à Salzbourg. A part Hakimi, qui est le joueur qui percute, fait des différences, provoque un appui ou qui parvient à créer le danger par un dribble ? Il n'y a que lui et il est arrière droit » constate Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

«Mets le numéro 10 ou avant-centre»

Arrière droit de formation, Achraf Hakimi présente aussi quelques qualités offensives. Depuis le début de la saison, il a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives. Des qualités qui donnent des idées à Daniel Riolo. « A un moment, j'ai envie de dire, mets le numéro 10 ou avant-centre et comme ça ce sera fini. C'est le seul joueur de classe internationale au PSG, le reste, on a l'impression qu'ils ont tous régressé, mais c'est pas de la faute de l'entraineur si les joueurs régressent. Faut pas le dire, sinon on est en fixette. Les joueurs ont tous régressé, mais ce n'est pas de sa faute. Vitinha, il a régressé, mais il parait qu'il a mal au pied, bon d'accord. Zaïre-Emery est bien, et puis après il le fait reculer, donc le gars fait un match moyen au final. Devant, il y a qui ? On ne sait même pas », conclu l'éditorialiste sur RMC Sport.